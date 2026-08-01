I calendari della Serie A1 di basket femminile per la stagione 2026-2027 sono stati pubblicati. La stagione avrà un formato diverso rispetto alle edizioni precedenti, anche se i dettagli specifici di questa modifica non sono stati comunicati. La pubblicazione del calendario consente alle squadre di pianificare gli impegni e agli appassionati di conoscere le date delle partite. La stagione si svolgerà secondo il nuovo schema, con eventuali variazioni rispetto agli anni passati.

Sono stati rilasciati i calendari della Serie A1 di basket femminile per quel che riguarda la stagione 2026-2027, che avrà un funzionamento modificato rispetto a quanto eravamo abituati a conoscere negli ultimi anni. Andiamo però piano, nel dettaglio. Innanzitutto, si partirà con l’Opening Day previsto per il 3 e 4 ottobre a Campobasso, mentre la regular season terminerà il 14 marzo 2027. Dopo la fine della stagione regolare ci sarà un Round of Challenges, che consterà di quattro ulteriori gare secondo questo calendario: 1a giornata: 12-1, 2-4, 3-5, 6-7, 8-10, 9-11 2a giornata: 1-3, 12-2, 4-5, 6-8, 7-9, 10-11 3a giornata: 11-1, 2-3, 4-6, 5-7, 8-9, 10-12 4a gornata: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 Le prime otto al termine del Round of Challenges si qualificheranno per i playoff, le altre quattro andranno ai playout. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile: ecco il calendario della Serie A1 2026-2027

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