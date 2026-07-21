Calendario Serie A1 volley femminile 2026-2027 | tutte le date della regular season e dei playoff
La stagione 2025-2026 di Serie A1 volley femminile partirà il weekend del 3-4 ottobre con la prima giornata. Quattordici squadre si sfideranno in un torneo con ventisei giornate, affrontandosi due volte ciascuna, una in casa e una in trasferta. A fine regular season, si svolgeranno i playoff, con date ancora da definire.
La Serie A1 2025-2026 di volley femminile inizierà nel weekend del 3-4 ottobre, quando andrà in scena la prima giornata della regular season. Al massimo campionato parteciperanno quattordici squadre, che si affronteranno tra loro due volte (una in casa, l’altra in trasferta) per un totale di ventisei giornate. La stagione regolare proseguirà fino al 13-14 marzo, con la disputa di tre turni infrasettimanali (21 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre), oltre a quello festivo del 6 gennaio. Il torneo prevede una pausa di nove giorni tra l’ultimo appuntamento del 2026 (26-27 dicembre) e quello dell’Epifania del nuovo anno. Le migliori otto squadre si... 🔗 Leggi su Oasport.it
VNL Femminile 2026: le 14 azzurre per la week di Hong-Kong
Notizie e thread social correlati
Pallanuoto femminile, Cosenza e Trieste vincono nei recuperi di Serie A1 che chiudono la regular seasonLa regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile si è conclusa con due recuperi, senza modificare le posizioni in classifica o le griglie dei...
Calendario Serie A 2026/2027, tutte le partite del Genoa: date e avversariIl Genoa aprirà la stagione di Serie A 2026/2027 il 23 agosto con una partita contro il Napoli allo stadio Ferraris.
Temi più discussi: Presentati i calendari della stagione 2026/27 di Serie A Credem Banca; Martedì 21 luglio verrà pubblicato il calendario del Campionato di Serie A1; Pallavolo, ecco il calendario di Serie A: la Trentino Volley riparte da Modena; Calendario SUPERLEGA 2026/2027: tutte le giornate di Andata e Ritorno.
Igor Volley, svelato il calendario di Serie A1: dal debutto con Busto ai match clou ift.tt/53wBclJ ift.tt/FK6eWLU x.com
È stato ufficializzato il calendario dell’82° campionato di Serie A1 SuperLega di pallavolo, che vedrà la Trentino Volley ancora una volta tra le sue protagoniste facebook
Calendario Serie A1 volley femminile 2026-2027: tutte le date della regular season e dei playoffLa Serie A1 2025-2026 di volley femminile inizierà nel weekend del 3-4 ottobre, quando andrà in scena la prima giornata della regular season. Al massimo ... oasport.it
A1 donne, il calendario 2026-27: Milano-Firenze il 3 ottobre aprirà la stagioneA tenere a battesimo la nuova annata sarà Paola Egonu che, al suo quarto campionato al Vero Volley, darà l’assalto allo scudetto vinto da Conegliano ... gazzetta.it