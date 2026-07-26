Serie A Women svelato il calendario della stagione 2026 2027 | tutti gli impegni del Milan Femminile
Il calendario della Serie A Women Athora 20262027 è stato ufficialmente annunciato. La stagione inizierà nel fine settimana del 26-27 settembre 2026, con le dodici squadre del massimo campionato femminile italiano. La prima giornata prevede incontri tra le varie formazioni, mentre le partite si svolgeranno nel corso dei mesi successivi secondo un programma definito. La stagione si concluderà con le ultime gare entro il mese di maggio 2027.
È stato presentato ufficialmente il calendario della Serie A Women Athora 20262027. Le dodici formazioni del massimo campionato italiano femminile daranno il via alla stagione nel weekend del 26- 27 settembre 2026. Il regolamento prevede la qualificazione alla UEFA Women’s Champions League per le prime tre classificate, mentre l'ultima scenderà direttamente in Serie B nel torneo successivo. Milan Femminile, esordio contro il Como. La prima gara di campionato vedrà il Milan Femminile di Suzanne Bakker fuori casa contro il Como. L'incontro rappresenta subito un test per rompere il ghiaccio contro la squadra guidata da Paolo Tramezzani. Il girone d'andata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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