Assalto con esplosivo a un bancomat a Bari | banditi in fuga nella notte

Notizia in breve

Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, un gruppo di banditi ha fatto esplodere un bancomat in un'area metropolitana di Bari. L’attacco è avvenuto intorno alle 4 del mattino e ha coinvolto un’esplosione che ha danneggiato la macchina. Dopo aver portato via il denaro, i ladri sono fuggiti. È il primo assalto del mese e il primo della banda conosciuta come “marmotta” in questa zona. Non ci sono state altre vittime o feriti.