Assalto con esplosivo a un bancomat a Bari | banditi in fuga nella notte
Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, un gruppo di banditi ha fatto esplodere un bancomat in un'area metropolitana di Bari. L’attacco è avvenuto intorno alle 4 del mattino e ha coinvolto un’esplosione che ha danneggiato la macchina. Dopo aver portato via il denaro, i ladri sono fuggiti. È il primo assalto del mese e il primo della banda conosciuta come “marmotta” in questa zona. Non ci sono state altre vittime o feriti.
Primo giorno del mese di agosto e primo assalto della banda della "marmotta" nell'area metropolitana di Bari. Questa volta, intorno alle 4 della notte appena trascorsa, una doppia esplosione ha fatto saltare in aria il bancomat della Banca del Mezzogiorno (ex Banca Popolare di Bari) di Ceglie del Campo, in via Roppo, sulla strada che collega il quartiere del capoluogo pugliese con quello di Carbonara. La deflagrazione ha danneggiato lo sportello automatico, anche se, al momento, non è ancora chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Sul posto, con gli agenti della sezione volanti della Questura, sono intervenuti anche i colleghi della scientifica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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L'assalto meccanizzato ha perso la purga :( reddit