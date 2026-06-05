Assalto al bancomat con l’esplosivo nel Milanese | boato squarcia la notte ladri in fuga con i soldi

Notizia in breve

Nella notte tra giovedì e venerdì, un bancomat in piazza XX Settembre a Robecco sul Naviglio, nell’hinterland di Milano, è stato fatto saltare in aria con l’uso di esplosivo. L’esplosione ha prodotto un forte boato che ha svegliato i residenti, e i ladri sono fuggiti con il denaro contenuto nello sportello. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.