Assalto al bancomat con l’esplosivo nel Milanese | boato squarcia la notte ladri in fuga con i soldi
Nella notte tra giovedì e venerdì, un bancomat in piazza XX Settembre a Robecco sul Naviglio, nell’hinterland di Milano, è stato fatto saltare in aria con l’uso di esplosivo. L’esplosione ha prodotto un forte boato che ha svegliato i residenti, e i ladri sono fuggiti con il denaro contenuto nello sportello. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
L’esplosione violenta e il boato che squarcia il silenzio prima dell’alba. Assalto al bancomat nella notte tra giovedì e venerdì 5 giugno: uno sportello automatico Monte dei Paschi di Siena di piazza XX Settembre a Robecco sul Naviglio (hinterland Ovest di Milano) è stato fatto saltare per aria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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