Intorno alle 3.30 di notte, tre uomini con il volto coperto hanno fatto esplodere un bancomat in una filiale bancaria di Samarate, in via Roma. Dopo l’esplosione, sono scappati via a piedi o in fuga. La deflagrazione ha causato danni alla macchina e all’edificio circostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e i rilievi del caso. Non sono stati segnalati feriti.

Un violento boato ha squarciato il silenzio della notte a Samarate. Intorno alle 3.30 tre persone con il volto coperto hanno fatto esplodere il bancomat della filiale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Roma, per poi darsi alla fuga. La devastazione. L'esplosione ha devastato lo sportello automatico e provocato danni anche alle vetrine degli edifici vicini. La deflagrazione è stata avvertita da numerosi residenti, svegliati nel cuore della notte dal forte rumore, mentre detriti e frammenti sono stati scaraventati sulla carreggiata. Subito dopo il colpo, i tre malviventi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Al momento non è stato reso noto se siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nel bancomat né a quanto ammonterebbe l'eventuale bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Samarate, assalto esplosivo al bancomat della Bcc: banditi in fuga dopo la deflagrazione

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