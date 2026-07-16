Samarate assalto esplosivo al bancomat della Bcc | banditi in fuga dopo la deflagrazione
Intorno alle 3.30 di notte, tre uomini con il volto coperto hanno fatto esplodere un bancomat in una filiale bancaria di Samarate, in via Roma. Dopo l’esplosione, sono scappati via a piedi o in fuga. La deflagrazione ha causato danni alla macchina e all’edificio circostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e i rilievi del caso. Non sono stati segnalati feriti.
Un violento boato ha squarciato il silenzio della notte a Samarate. Intorno alle 3.30 tre persone con il volto coperto hanno fatto esplodere il bancomat della filiale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Roma, per poi darsi alla fuga. La devastazione. L'esplosione ha devastato lo sportello automatico e provocato danni anche alle vetrine degli edifici vicini. La deflagrazione è stata avvertita da numerosi residenti, svegliati nel cuore della notte dal forte rumore, mentre detriti e frammenti sono stati scaraventati sulla carreggiata. Subito dopo il colpo, i tre malviventi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Al momento non è stato reso noto se siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nel bancomat né a quanto ammonterebbe l'eventuale bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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