La guerra tra Russia e Ucraina finirà solo quando decideranno Cina e Stati Uniti, secondo un esperto. Putin e Zelensky non possono fermarsi da soli. La risoluzione sarà influenzata principalmente dalle decisioni cinesi e dalle reazioni russe alle indicazioni di Pechino e Washington. La conclusione del conflitto dipenderà da scelte esterne ai due protagonisti principali.

“La soluzione della guerra tra Russia e Ucraina ci scavalcherà completamente. Sarà una decisione che verrà presa dai cinesi innanzitutto, dai russi in conseguenza di quello che dicono i cinesi e dagli americani “. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dal direttore di Limes Lucio Caracciolo in un dibattito incentrato sulla guerra in Ucraina. Il conduttore Gerardo Greco gli chiede se dobbiamo preoccuparci del missile russo da crociera Kh-101, caduto a Lublino nella notte tra il 29 e il 30 luglio, durante un attacco massiccio della Russia sull’Ucraina. Caracciolo risponde: “Sì, dobbiamo preoccuparci, ma non tanto per il buco nel terreno: non è la prima volta e temo che non sarà l’ultima, finché almeno va in campagna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Caracciolo a La7: “La guerra finirà solo quando lo decideranno Cina e Usa. Putin e Zelensky non possono permettersi di fermarsi da soli”

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