Ucraina-Russia attacco di droni su San Pietroburgo Trump | Zelensky e Putin risolvano da soli

Un attacco di droni ha colpito la regione di San Pietroburgo, mentre si svolgeva il Forum economico internazionale in città. La giornata ha visto anche l'intervento in plenaria di un alto rappresentante russo. Il raid è parte di una serie di azioni militari tra Russia e Ucraina, con continui attacchi di droni da entrambe le parti. Un ex presidente ha commentato che Zelensky e Putin dovrebbero risolvere la questione da soli.

(Adnkronos) – Continua la massiccia offensiva di droni ra Russia e Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum economico internazionale che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Vladimir Putin.. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Attacchi ucraini su San Pietroburgo nel giorno della Davos russa

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