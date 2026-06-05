Ucraina Zelensky scrive a Putin per mettere fine alla guerra Il Cremlino | Può venire a Mosca quando vuole – la diretta

Il presidente ucraino ha inviato una lettera al collega russo proponendo un incontro in un paese terzo per cercare di mettere fine alla guerra. Il portavoce del Cremlino ha risposto che il leader ucraino può recarsi a Mosca in qualsiasi momento se desidera parlare. Non sono stati annunciati dettagli o date per un possibile incontro. La proposta arriva in un momento di tensione tra le due nazioni.

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento se desidera parlare. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando la lettera in cui il leader di Kiev propone al presidente russo Vladimir Putin che l’incontro si tenga in un paese terzo. Zelensky ha suggerito la Svizzera, la Turchia e i paesi arabi come possibili sedi. “Può venire a Mosca in qualsiasi momento. Il presidente Putin ha detto che se Zelensky vuole parlare, può venire a Mosca e farlo”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, come riporta Ria Novosti. Guerra in Ucraina – la diretta Inizio diretta: 050626 08:16 Fine diretta: 060626 00:00 08:16 050626 Kiev, tre persone morte in attacchi russi nella notte Tre persone sono morte in Ucraina nei raid russi nella notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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