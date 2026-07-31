Traffico Lazio del 31-07-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 31 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico sulla A24 tra il bivio di Roma Nord e Anagni in direzione di Napoli è intenso, con code segnalate alle 17:30. La congestione si estende lungo la carreggiata e prosegue verso il tratto successivo in direzione di Napoli. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si registrano rallentamenti significativi nella zona. La situazione interessa principalmente il tratto tra il bivio e Anagni, con traffico che si accumula in entrambe le direzioni.

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Luceverde Lazio trovati sulla Roma Napoli code tra il bivio della 24 e Anagni in direzione di Napoli andando più avanti sempre in direzione del Capoluogo Campano code di 8 km per un volo in fiamme tra Frosinone Ceprano sul Raccordo Anulare corri attratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina invece in carreggiata interna verso la Pia code a tratti tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta Prenestina nella provincia di Latina per lavori resta chiuso il tratto lungo la strada statale 7 Appia tra Sabaudia e Terracina nei due sensi di marcia riapertura prevista intorno al 7 agosto nella provincia di sì invece proseguono i lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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