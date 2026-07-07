Luceverde Lazio Buon pomeriggio segnaliamo al momento Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile fino al 18 luglio Vi ricordo che questa rimane chiusa nelle due direzioni per consentire i lavori al cavalcavia e il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia Cerco siamo ora sulla via Aurelia dove si mangia su carreggiata è ridotta e tra Malagrotta e Castel di Guido nelle due direzioni per lavori dalle 6 alle 16 e anche qui fino al prossimo 18 luglio in provincia di Latina è chiusa la via Sabaudia e Terracina per lavori fino al 7 agosto è sempre in zona sulla via Pontina al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 17:30

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