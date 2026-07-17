Il traffico sulla rete autostradale della regione Lazio risulta congestionato a causa di un incidente tra il bivio per Roma Teramo e il raccordo con la A24. La situazione si verifica nel primo pomeriggio del 17 luglio 2026, attorno alle 17:30. Le autorità hanno segnalato rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con possibili ripercussioni sulla viabilità nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o eventuali feriti.

luce verde Lazio Bentrovati alle porte della capitale per un incidente traffico congestionato sull'autosole tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli ripercussioni diramazione Sud in fila a partire da San Cesareo è sempre per un incidente problemi anche sulla A12 Roma Civitavecchia code tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Civitavecchia traffico intenso sulla A24 roma-teramo code a tratti tra Vicovaro Mandela Carsoli Oricola in direzione Teramo in Roma sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Nomentana e Tiburtina stessa situazione in carreggiata esterna tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-07-2026 ore 17:30

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