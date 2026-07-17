Traffico Lazio del 17-07-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico sulla rete autostradale della regione Lazio risulta congestionato a causa di un incidente tra il bivio per Roma Teramo e il raccordo con la A24. La situazione si verifica nel primo pomeriggio del 17 luglio 2026, attorno alle 17:30. Le autorità hanno segnalato rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con possibili ripercussioni sulla viabilità nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o eventuali feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

luce verde Lazio Bentrovati alle porte della capitale per un incidente traffico congestionato sull'autosole tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli ripercussioni diramazione Sud in fila a partire da San Cesareo è sempre per un incidente problemi anche sulla A12 Roma Civitavecchia code tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Civitavecchia traffico intenso sulla A24 roma-teramo code a tratti tra Vicovaro Mandela Carsoli Oricola in direzione Teramo in Roma sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Nomentana e Tiburtina stessa situazione in carreggiata esterna tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

traffico lazio del 17 07 2026 ore 17 30
© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-07-2026 ore 17:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

Video Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

Notizie e thread social correlati

Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 17:30Il traffico sulla via Salaria in uscita da Roma è congestionato, con code che si estendono fino alla motorizzazione civile.

Traffico Lazio del 07-05-2026 ore 17:30Il traffico in Lazio il 7 maggio 2026 alle 17:30 mostra rallentamenti sulla diramazione Roma Nord, con un flusso di veicoli che procede a passo...

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Maxi operazione dei carabinieri. 20 arresti e 5 milioni di euro sequestrati; Traffico terzo weekend di luglio 2026: previsioni da venerdì 17 a lunedì 20, autostrade, code e viabilità Regione per Regione; Il governatore del Lazio, Francesco Rocca: Per i bus a due piani tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito.

traffico lazio del traffico lazio del 17Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazioni con il traffico in tempo reale servizio della Regione la ... romadailynews.it

traffico lazio del traffico lazio del 17Traffico Lazio del 17-07-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati alle porte della capitale per un incidente traffico congestionato sull'autosole tra il bivio per la Roma Teramo e ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web