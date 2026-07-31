Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nella zona di Napoli, con epicentro nei Campi Flegrei. La terra ha tremato in tutta l'area metropolitana, causando crolli e generando paura tra la popolazione. L'evento sismico è stato rilevato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti finora. La zona rimane sotto osservazione per eventuali repliche o ulteriori sviluppi.

Torna a tremare la terra nella caldera dei Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV con epicentro localizzato a Napoli. Il sisma, preceduto poco prima da un evento minore di magnitudo 4.2, è stato distinto distintamente nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Non si registrano ancora danni a persone ma molte strutture hanno risentito di danni importanti, mentre le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente la situazione e l'evoluzione del fenomeno bradisismico sul territorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Terremoto a Napoli, forte scossa di magnitudo 4.2 avvertita in tutta l'area metropolitana: crolli e paura

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4

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