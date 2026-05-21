Terremoto di magnitudo 4,4 ai Campi Flegrei con epicentro nel Golfo di Pozzuoli la scossa alle ore 5,50 avvertita in tutta l' area metropolitana

Da ilgiornaleditalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime ore del mattino, alle 5:50, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 con epicentro nel Golfo di Pozzuoli, ai Campi Flegrei. L'evento è stato avvertito in tutta l'area metropolitana, portando all’attivazione dei centri operativi comunali nei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Le autorità hanno disposto le misure di sicurezza necessarie, senza segnalare al momento danni o feriti. La situazione resta sotto monitoraggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Terremoto di magnitudo 4,4 ai Campi Flegrei con epicentro nel Golfo di Pozzuoli, tra Bacoli e Pozzuoli, la scossa alle ore 5,50 avvertita in tutta l'area metropolitana. Attivati i Coc - centri operativi comunali a Pozzuoli, Bacoli e Quarto dove è stata disposta la chiusura delle scuole in attesa delle verifiche di staticità. Sospese temporaneamente le corse di Metro 2, Cumana e Circumflegrea. La scossa La scossa si è verificata, lunga e violenta, alle 5,50 con magnitudo di 4,4 classificata dall'Ingv - Istituto nazionale di Geofisica ed epicentro nel Golfo di Pozzuoli, di fronte a Bacoli. Tante le telefonate al numero di emergenza dei Vigili del fuoco da parte di cittadini spaventati ma, da quanto apprende Il Giornale d'Italia, non per segnalare danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

terremoto di magnitudo 44 ai campi flegrei con epicentro nel golfo di pozzuoli la scossa alle ore 550 avvertita in tutta l area metropolitana
© Ilgiornaleditalia.it - Terremoto di magnitudo 4,4 ai Campi Flegrei con epicentro nel Golfo di Pozzuoli, la scossa alle ore 5,50 avvertita in tutta l'area metropolitana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

Video Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

Sullo stesso argomento

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico.

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei: la scossa all'alba avvertita in tutta Napoli

terremoto di terremoto di magnitudo 4Terremoto a Napoli alle 5.50, magnitudo 4.4: scuole chiuse a Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di ProcidaForte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia. Moltissime le persone svegliate sin dalle prime ore del mattino ... ilmattino.it

terremoto di terremoto di magnitudo 4Terremoto ai Campi Flegrei, paura a Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.4: scuole chiuse a BacoliUna scossa di terremoto di magnitudo 4.4, ad una profondità di 3 chilometri, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell'area dei ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web