Terremoto di magnitudo 4,4 ai Campi Flegrei con epicentro nel Golfo di Pozzuoli la scossa alle ore 5,50 avvertita in tutta l' area metropolitana

Alle prime ore del mattino, alle 5:50, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 con epicentro nel Golfo di Pozzuoli, ai Campi Flegrei. L'evento è stato avvertito in tutta l'area metropolitana, portando all’attivazione dei centri operativi comunali nei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Le autorità hanno disposto le misure di sicurezza necessarie, senza segnalare al momento danni o feriti. La situazione resta sotto monitoraggio.

Terremoto di magnitudo 4,4 ai Campi Flegrei con epicentro nel Golfo di Pozzuoli, tra Bacoli e Pozzuoli, la scossa alle ore 5,50 avvertita in tutta l'area metropolitana. Attivati i Coc - centri operativi comunali a Pozzuoli, Bacoli e Quarto dove è stata disposta la chiusura delle scuole in attesa delle verifiche di staticità. Sospese temporaneamente le corse di Metro 2, Cumana e Circumflegrea. La scossa La scossa si è verificata, lunga e violenta, alle 5,50 con magnitudo di 4,4 classificata dall'Ingv - Istituto nazionale di Geofisica ed epicentro nel Golfo di Pozzuoli, di fronte a Bacoli. Tante le telefonate al numero di emergenza dei Vigili del fuoco da parte di cittadini spaventati ma, da quanto apprende Il Giornale d'Italia, non per segnalare danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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