Campi Flegrei paura all’alba | forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta Napoli
All’alba, nell’area dei Campi Flegrei, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L’evento sismico ha scatenato preoccupazione tra la popolazione e ha portato alla chiusura delle scuole a Bacoli. Le autorità stanno conducendo verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture della zona. La scossa si inserisce in un periodo di attività sismica con diversi eventi registrati nelle ultime ore.
Sciame sismico in corso nell’area flegrea. Scuole chiuse a Bacoli, verifiche su edifici e infrastrutture. Segnalati crolli e caduta massi nella zona di Baia Una forte scossa di terremoto ha svegliato i cittadini nell’area dei Campi Flegrei e in gran parte della provincia di Napoli. Il sisma, registrato alle 5:51 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 4.4 e un epicentro localizzato in mare, al largo della costa flegrea, a una profondità di circa 3 chilometri. Si tratta di uno degli eventi più intensi registrati negli ultimi anni nell’ambito del fenomeno del bradisismo che continua a interessare l’area vulcanica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Terremoto di magnitudo 4 4 ai Campi Flegrei
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