Campi Flegrei paura all’alba | forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta Napoli

All’alba, nell’area dei Campi Flegrei, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L’evento sismico ha scatenato preoccupazione tra la popolazione e ha portato alla chiusura delle scuole a Bacoli. Le autorità stanno conducendo verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture della zona. La scossa si inserisce in un periodo di attività sismica con diversi eventi registrati nelle ultime ore.

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