La Spiaggia dei Conigli a Lampedusa si conferma anche per il 2026 la meta balneare più apprezzata d’Italia, guidando una graduatoria nazionale in cui la Sardegna consolida il proprio netto predominio territoriale. Il portale europeo Holidu, specializzato in case e appartamenti vacanza, ha elaborato i dati e i punteggi provenienti da Google Maps per mappare i trenta litorali italiani con le valutazioni e i volumi di recensioni più alti dell’anno. Per elaborare la classifica, gli analisti di Holidu hanno esaminato l’intero database di Google Maps relativo a spiagge, baie, cale e marine sul territorio italiano. Per garantire l’affidabilità statistica del campione ed evitare distorsioni legate a pochi giudizi isolati, sono state escluse a priori tutte le località con meno di 500 recensioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La classifica delle 30 spiagge più amate d’Italia 2026: Lampedusa sul podio, male la Puglia. Boom per la Toscana e la Liguria

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