La classifica delle 50 spiagge più belle del mondo 2026 | in lista 8 località italiane sul podio 3 paradisi incontaminati e lontani dall’overtourism
Otto spiagge italiane figurano nella classifica delle 50 più belle del 2026, con tre località che si trovano in aree incontaminate e lontane dal turismo di massa. Tra le mete, baie tropicali accessibili solo via mare e calette mediterranee con accesso limitato. L’estate 2026 mostra come i viaggiatori preferiscano destinazioni autentiche, silenziose e ancora preservate. La lista evidenzia uno spostamento verso località meno battute e più naturali.
Dalle baie tropicali raggiungibili esclusivamente a bordo di una barca alle calette mediterranee protette dal numero chiuso, l’estate 2026 consacra un nuovo desiderio dei viaggiatori: la ricerca di luoghi autentici, silenziosi e ancora incontaminati. La nuova edizione della classifica The World’s 50 Best Beaches fotografa una tendenza chiarissima: a dominare non sono i lidi glamour o le mete più mondane, ma le spiagge remote immerse nella natura, lontane dal caos e dal turismo di massa. Un trionfo dei paesaggi selvaggi in cui l’ecosistema resta il protagonista assoluto, selezionato grazie al contributo di oltre mille professionisti del turismo e beach ambassador internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Le 50 spiagge più belle del mondo: Filippine, Grecia e Western Australia sul podio
Notizie e thread social correlati
Spiagge più belle del mondo 2026: in classifica anche due italianeNel 2026, tra le cinquanta spiagge più belle del mondo figurano anche due italiane.
Bandiere Blu 2026, la classifica delle spiagge più belle d’ItaliaAnche nel 2026, molte spiagge italiane ottengono il riconoscimento delle Bandiere Blu, confermando la loro presenza tra le mete preferite nel...
Temi più discussi: Estate, ecco le 50 spiagge più belle del mondo. Filippine, Grecia e Western Australia sul podio; Le migliori spiagge del mondo? Ecco la classifica per il 2026; La classifica delle 50 spiagge più belle d'Italia (secondo Google): ecco dove sono; Classifica 50 migliori spiagge al mondo, vince Entalula Beach nelle Filippine: l'Italia solo 18esima con Cala dei Gabbiani.
#adottaunsegno @FChiusaroli #scritturebrevi La classifica delle 50 spiagge più belle al mondo 2026: ecco il podio (senza Italia) - La Stampa x.com
È stata pubblicata la classifica delle Spiagge più Belle del Mondo 2026 da parte del sito worlds50beaches.com. Passiamo con piacere il testimone del primo posto alla straordinaria spiaggia di Entalula, nelle Filippine. Cala Goloritzè, dopo il primo posto dell facebook
La classifica delle 50 spiagge più belle del mondo 2026: due sono in ItaliaDalle baie tropicali raggiungibili solo in barca alle spiagge mediterranee protette dal numero chiuso, la nuova edizione di The World’s 50 Best Beaches conferma un trend sempre più evidente: i viaggia ... msn.com
Le 50 spiagge più belle del mondo 2026: l’Italia raddoppia ma non trionfaScopri la classifica 2026 delle 50 spiagge più belle del mondo. Trionfano le Filippine, ma l'Italia brilla con due perle della Sardegna. Tutti i nomi della top 50. rds.it