La classifica delle 50 spiagge più belle del mondo 2026 | in lista 8 località italiane sul podio 3 paradisi incontaminati e lontani dall’overtourism

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto spiagge italiane figurano nella classifica delle 50 più belle del 2026, con tre località che si trovano in aree incontaminate e lontane dal turismo di massa. Tra le mete, baie tropicali accessibili solo via mare e calette mediterranee con accesso limitato. L’estate 2026 mostra come i viaggiatori preferiscano destinazioni autentiche, silenziose e ancora preservate. La lista evidenzia uno spostamento verso località meno battute e più naturali.

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Dalle baie tropicali raggiungibili esclusivamente a bordo di una barca alle calette mediterranee protette dal numero chiuso, l’estate 2026 consacra un nuovo desiderio dei viaggiatori: la ricerca di luoghi autentici, silenziosi e ancora incontaminati. La nuova edizione della classifica The World’s 50 Best Beaches fotografa una tendenza chiarissima: a dominare non sono i lidi glamour o le mete più mondane, ma le spiagge remote immerse nella natura, lontane dal caos e dal turismo di massa. Un trionfo dei paesaggi selvaggi in cui l’ecosistema resta il protagonista assoluto, selezionato grazie al contributo di oltre mille professionisti del turismo e beach ambassador internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Le 50 spiagge più belle del mondo: Filippine, Grecia e Western Australia sul podio

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