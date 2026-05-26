La classifica delle 50 spiagge più belle del mondo 2026 | in lista 8 località italiane sul podio 3 paradisi incontaminati e lontani dall’overtourism

Notizia in breve

Otto spiagge italiane figurano nella classifica delle 50 più belle del 2026, con tre località che si trovano in aree incontaminate e lontane dal turismo di massa. Tra le mete, baie tropicali accessibili solo via mare e calette mediterranee con accesso limitato. L’estate 2026 mostra come i viaggiatori preferiscano destinazioni autentiche, silenziose e ancora preservate. La lista evidenzia uno spostamento verso località meno battute e più naturali.