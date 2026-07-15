Le recensioni su Google Maps indicano che le spiagge più popolari in Toscana nel 2026 sono quelle di Forte dei Marmi, Viareggio e Castiglione della Pescaia. Questi luoghi registrano un alto numero di valutazioni positive, con punteggi elevati per la qualità delle acque e i servizi offerti. La classifica si concentra su spiagge che attirano turisti italiani e stranieri. La Toscana si conferma tra le destinazioni preferite per le vacanze al mare, guadagnando posizioni rispetto agli anni precedenti.

Firenze, 15 luglio 2026 – La Sardegna continua a dominare, ma la Toscana guadagna terreno e si prende un posto d'onore tra le mete balneari più apprezzate d'Italia. Nella classifica 2026 delle 30 spiagge italiane più amate, elaborata dal portale Holidu sulla base delle valutazioni e delle recensioni pubblicate su Google Maps, la regione passa infatti da una a tre località presenti nella graduatoria nazionale. Accanto alla confermata spiaggia di Cavoli, all'Isola d'Elba, entrano per la prima volta in classifica Cala Mar Morto, all'Argentario, e la spiaggia di Fetovaia, sempre all'Elba. Un risultato che fa della Toscana la seconda regione più rappresentata dopo la Sardegna, che occupa ben venti delle trenta posizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Quali sono le spiagge più amate in Toscana: la classifica 2026 secondo le recensioni su Google Maps

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