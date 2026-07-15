Quali sono le spiagge più amate in Toscana | la classifica 2026 secondo le recensioni su Google Maps

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le recensioni su Google Maps indicano che le spiagge più popolari in Toscana nel 2026 sono quelle di Forte dei Marmi, Viareggio e Castiglione della Pescaia. Questi luoghi registrano un alto numero di valutazioni positive, con punteggi elevati per la qualità delle acque e i servizi offerti. La classifica si concentra su spiagge che attirano turisti italiani e stranieri. La Toscana si conferma tra le destinazioni preferite per le vacanze al mare, guadagnando posizioni rispetto agli anni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 15 luglio 2026 – La Sardegna continua a dominare, ma la Toscana guadagna terreno e si prende un posto d'onore tra le mete balneari più apprezzate d'Italia. Nella classifica 2026 delle 30 spiagge italiane più amate, elaborata dal portale Holidu sulla base delle valutazioni e delle recensioni pubblicate su Google Maps, la regione passa infatti da una a tre località presenti nella graduatoria nazionale. Accanto alla confermata spiaggia di Cavoli, all'Isola d'Elba, entrano per la prima volta in classifica Cala Mar Morto, all'Argentario, e la spiaggia di Fetovaia, sempre all'Elba. Un risultato che fa della Toscana la seconda regione più rappresentata dopo la Sardegna, che occupa ben venti delle trenta posizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Google.

quali sono le spiagge pi249 amate in toscana la classifica 2026 secondo le recensioni su google maps
© Lanazione.it - Quali sono le spiagge più amate in Toscana: la classifica 2026 secondo le recensioni su Google Maps
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Spiagge Bianche di Rosignano: Paradiso Caraibico Surreale in Toscana - 4K Cinematic

Video Spiagge Bianche di Rosignano: Paradiso Caraibico Surreale in Toscana - 4K Cinematic

Notizie e thread social correlati

Spiagge e bambini, quali sono le migliori (e le più attrezzate). In Toscana sventolano 16 Bandiere Verdi: ecco doveIn Toscana sono state assegnate 16 Bandiere Verdi alle spiagge più attrezzate per le famiglie con bambini.

Bandiere Blu 2026, quali sono le migliori spiagge d’Italia: 14 nuovi comuni in classificaLa Foundation for Environmental Education ha annunciato i nuovi comuni italiani che nel 2026 hanno ricevuto la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato...

Argomenti più discussi: Si fida del navigatore e finisce con il furgone a 1.960 metri sulle Orobie; Anzio, rischio crolli alle Grotte di Nerone, divieti ignorati. E il Comune nomina un super-controllore delle spiagge.

google maps quali sono le spiaggeQuali sono le spiagge più amate in Toscana: la classifica 2026 secondo le recensioni su Google MapsFirenze, 15 luglio 2026 – La Sardegna continua a dominare, ma la Toscana guadagna terreno e si prende un posto ... lanazione.it

google maps quali sono le spiaggeSpiagge, quali sono le più care d'Italia: da Sardegna e Sicilia, a Liguria e Venezia, ecco dove una giornata al mare può costare fino a 1.500 euroSpiagge, quali sono le più lussuose e care in Italia? Una giornata al mare può costare quanto un weekend in una capitale europea. Se negli stabilimenti tradizionali il prezzo ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web