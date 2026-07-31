Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono in Sardegna per un soggiorno estivo. Le immagini mostrano la coppia in bikini mentre si rilassa sulla spiaggia. Sono in attesa di partecipare alla seconda stagione di un reality su Prime Video, che li vedrà concorrenti. La loro vacanza nella regione dura alcuni giorni, con momenti di relax e tempo trascorso al sole.

In attesa di ritrovarli sul piccolo schermo il prossimo autunno tra i concorrenti della seconda stagione di The Traitors su Prime Video, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si godono una pausa di totale relax. Dopo aver festeggiato i 18 anni della primogenita Sofia Bombardini, l'ex velina, nata a Cagliari, è tornata nella sua amata Sardegna per concedersi alcuni giorni di vacanza. A farle compagnia, tra un tuffo e una passeggiata nel verde, ci sono anche la piccola Mia e gli inseparabili amici a quattro zampe. Leggi anche: Giorgia Palmas in crisi con Magnini? "Durante Ballando abbiamo litigato, ma." Gli scatti pubblicati dalla conduttrice raccontano un'estate piena di giornate lente e piacevoli, scandita da passeggiate al tramonto e momenti trascorsi in spiaggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giorgia Palmas, estate nella sua Sardegna con Filippo Magnini: le foto in bikini

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Avete visto la figlia di Giorgia Palmas quanto è cresciuta Oggi ha 18 anni, è identica alla mamma

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