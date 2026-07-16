Sofia Bombardini ha compiuto 18 anni e ha scelto di festeggiare con un abito monospalla molto glamour. La ragazza, figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ha trascorso il giorno con la famiglia in un contesto semplice ma ricco di emozioni. La celebrazione si è svolta senza grandi eventi pubblici, puntando sulla vicinanza degli affetti più stretti.

Diciotto anni sono un momento speciale e Sofia Bombardini li ha celebrati con stile. La figlia maggiore di Giorgia Palmas ha festeggiato la maggiore età circondata dagli affetti più cari, scegliendo una giornata semplice ma piena di emozioni. Niente festa sopra le righe: solo famiglia, mare e una serata intima per un compleanno davvero importante tutto da ricordare. A raccontare il momento sui social sono stati proprio Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno condiviso le foto e le dolci dediche per la neo-diciottenne. Ma, oltre alle emozioni, a catturare l’attenzione è stato anche il look scelto da Sofia, già molto sicura del suo stile. Sofia Bombardini chic per i 18 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sofia Bombardini, 18 anni con mamma Giorgia Palmas e Filippo Magnini: l’abito monospalla è super glamour

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Giorgia Palmas, sua figlia Sofia è bella come lei

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