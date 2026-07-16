Sofia Bombardini 18 anni con mamma Giorgia Palmas e Filippo Magnini | l’abito monospalla è super glamour
Sofia Bombardini ha compiuto 18 anni e ha scelto di festeggiare con un abito monospalla molto glamour. La ragazza, figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ha trascorso il giorno con la famiglia in un contesto semplice ma ricco di emozioni. La celebrazione si è svolta senza grandi eventi pubblici, puntando sulla vicinanza degli affetti più stretti.
Diciotto anni sono un momento speciale e Sofia Bombardini li ha celebrati con stile. La figlia maggiore di Giorgia Palmas ha festeggiato la maggiore età circondata dagli affetti più cari, scegliendo una giornata semplice ma piena di emozioni. Niente festa sopra le righe: solo famiglia, mare e una serata intima per un compleanno davvero importante tutto da ricordare. A raccontare il momento sui social sono stati proprio Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno condiviso le foto e le dolci dediche per la neo-diciottenne. Ma, oltre alle emozioni, a catturare l’attenzione è stato anche il look scelto da Sofia, già molto sicura del suo stile. Sofia Bombardini chic per i 18 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it
Segui gli aggiornamenti su Filippo Magnini.
Giorgia Palmas, sua figlia Sofia è bella come lei
Notizie e thread social correlati
Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, festeggia i 18 anni in abito monospalla e bracciale da 700 euroSofia Bombardini, figlia di Giorgia Palmas, ha compiuto 18 anni e ha festeggiato con la famiglia, tra cui la madre, una sorella e un uomo chiamato...
Giorgia Palmas, la figlia Sofia festeggia 18 anni: il traguardo della primogenita nata dall'unione con Davide BombardiniSofia, figlia di Giorgia Palmas e dell’ex marito Davide Bombardini, ha compiuto 18 anni.
Argomenti più discussi: Giorgia Palmas celebra i 18 anni della figlia Sofia: Ancora la mia bambina; La figlia di Giorgia Palmas festeggia i 18 anni: acchiappa i sogni e prova a renderli reali.
Per i suoi 18 anni Sofia Bombardini ha scelto un look elegante e di tendenza: mini abito monospalla color cioccolato, dettagli gold e un iconico bracciale Hermès da quasi 700 euro. Accanto a lei, Giorgia Palmas, Filippo Magnini e tutta la famiglia per un compl facebook
Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, festeggia i 18 anni in abito monospalla e bracciale da 700 euroSofia Bombardini, la prima figlia di Giorgia Palmas, ha compiuto 18 anni e ha festeggiato in famiglia con la mamma, la sorella e Filippo Magnini ... fanpage.it
Giorgia Palmas celebra i 18 anni della figlia Sofia: Ancora la mia bambinaSofia Bombardini compie 18 anni. Giorgia Palmas celebra la figlia con un lungo e commosso messaggio sui social ... cagliaripad.it