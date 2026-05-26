Magnini e Palmas sono stati visti a Parigi, dove hanno visitato alcuni luoghi turistici e sono stati presenti durante le partite di Roland Garros. La coppia ha trascorso qualche giorno in città, dopo aver partecipato alla festa per il diploma della figlia 17enne. La presenza a Parigi è avvenuta nel periodo della celebre kermesse tennistica, senza ulteriori dettagli sul soggiorno.

Col Roland Garros in corso, Parigi è senza dubbio una delle mete più ambite in queste giornate primaverili e tra le coppie che hanno raggiunto la capitale francese per un po' di relax tra turismo e tennis ci sono Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La coppia è volata a Parigi in queste ore e, come da tradizione, ha subito iniziato a deliziare i fan su Instagram con tanti scatti inediti da questa breve vacanza europea. Pochi giorni dopo aver partecipato alla festa per il diploma di Sofia, la figlia 17enne di Giorgia, nata dalla relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini, la coppia ha raggiunto Parigi e tra le prime tappe di questo viaggio francese c'è stato lo Stade Roland Garros, dove oggi, durante la sessione serale, farà il suo debutto Jannik Sinner, in campo contro Clement Tabur. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Parigi tra turismo e Roland Garros

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI in vacanza a Parigi

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026 p. 1: Sinner a Parigi super favorito!Jannik Sinner si presenta come il principale favorito alla vittoria del torneo di Roland Garros 2026, anche prima della pubblicazione del tabellone...

Roland Garros 2026 p. 3: Sinner pronto ad illuminare ParigiJannik Sinner debutta in sessione serale a Roland Garros 2026, puntando alla vittoria della Coppa dei Moschettieri.

Temi più discussi: La figlia di Giorgia Palmas Sofia Bombardini si diploma: il post della mamma su Instagram; Giorgia Palmas, il diploma della figlia Sofia: Ora è il momento di spiccare il volo; Giorgia Palmas, la figlia Sofia (da papà Bombardini) si diploma: Spicca il volo, bimba mia. Poi la dolce dedica di Filippo Magnini; Giorgia Palmas al settimo cielo: la figlia Sofia si è diplomata | La dedica speciale di Filippo Magnini.

#GiorgiaPalmas celebra il diploma della figlia Sofia nata dalla relazione con Davide Bombardini. La showgirl ha condiviso sui social foto e parole cariche di emozione, mentre Filippo Magnini le ha dedicato un messaggio affettuoso. x.com

Giorgia Palmas e Filippo Magnini in festa per il diploma della figlia 17enne dell’ex velina Sofia, poi partenza per Parigi: fotoGiorgia Palmas e Filippo Magnini in festa per il diploma della figlia 17enne dell’ex velina Sofia, poi partenza per Parigi: foto ... gossip.it

Sofia Bombardini si diploma, mamma Giorgia Palmas emozionata: Spicca il voloSofia Bombardini, figlia di Giorgia Palmas, si è diplomata a Milano. Le foto di famiglia con Filippo Magnini e la dedica social della mamma ... iodonna.it