fs giuseppe inchingolo nominato vice direttore generale corporate

Giuseppe Inchingolo è stato nominato Vice Direttore Generale di Gruppo FS, responsabile dell’area Corporate e Funzioni Centrali. Inchingolo ha ricoperto in passato il ruolo di Chief Corporate. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dall’azienda.

Giuseppe Inchingolo è il nuovo Vice Direttore Generale di Gruppo FS, salendo alla guida dell’area Corporate e Funzioni Centrali. L’ex Chief Corporate Affairs and Communication Officer di FS prende quindi la Vicedirezione Generale Corporate con responsabilità sulle Funzioni Centrali occupandosi di relazioni istituzionali, affari regolatori, la comunicazione eterna ed esterna, HR, Legal, la sostenibilità. Alla guida delle attvità core, Inchingolo avrà la responsabilità di coordinare in modo integrato le funzioni centrali dedicate al posizionamento istituzionale del Gruppo, alla tutela dei suoi interessi e alla valorizzazione delle persone e delle competenze presenti in Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Tpi.it

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