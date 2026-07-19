Maratea LaRipartenza 2026 Inchingolo Chief Corporate Affairs Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS Italiane | Fiducia dei passeggeri si costruisce con trasparenza e credibilità
A Maratea si è tenuto l’evento “LaRipartenza 2026” organizzato dal Gruppo FS Italiane. Il responsabile di comunicazione e sostenibilità del gruppo ha affermato che la fiducia dei passeggeri si costruisce con trasparenza e credibilità. Ha anche spiegato che comunicare con il pubblico richiede confrontarsi con una realtà industriale complessa, che ogni giorno trasporta milioni di persone, gestisce infrastrutture strategiche, sviluppa investimenti e collega territori.
“Comunicare un Gruppo come Ferrovie dello Stato Italiane significa, innanzitutto, confrontarsi con una realtà industriale estremamente complessa. Parliamo di un’organizzazione che ogni giorno trasporta milioni di persone, gestisce infrastrutture strategiche, sviluppa investimenti e cantieri, collega territori e sostiene la competitività del Paese. Ogni decisione, ogni servizio e ogni intervento genera aspettative, conversazioni e giudizi”. Lo ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, intervenuto all’undicesima edizione de “LaRipartenza, liberi di pensare”, l’evento ideato da Nicola Porro in corso a Maratea. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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