Maratea LaRipartenza 2026 Inchingolo Chief Corporate Affairs Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS Italiane | Fiducia dei passeggeri si costruisce con trasparenza e credibilità

Notizia in breve

A Maratea si è tenuto l’evento “LaRipartenza 2026” organizzato dal Gruppo FS Italiane. Il responsabile di comunicazione e sostenibilità del gruppo ha affermato che la fiducia dei passeggeri si costruisce con trasparenza e credibilità. Ha anche spiegato che comunicare con il pubblico richiede confrontarsi con una realtà industriale complessa, che ogni giorno trasporta milioni di persone, gestisce infrastrutture strategiche, sviluppa investimenti e collega territori.