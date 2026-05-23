Università Dante Alighieri nominato il direttore generale nonostante i rilievi del Mur
L'università Dante Alighieri ha nominato un nuovo direttore generale. La scelta è caduta sull'avvocato reggino Francesco Dattola, che ha ricoperto in passato il ruolo di capo di gabinetto della Città Metropolitana. La nomina è stata approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. La decisione è stata presa nonostante alcuni rilievi sollevati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
L'università Dante Alighieri ha nominato il nuovo direttore generale. A ottenere l'incarico - approvato dal cda su proposta del presidente Basilicata - è stato l'avvocato reggino Francesco Dattola, già capo di gabinetto della Città Metropolitana con il sindaco Falcomatà.La nomina è stata varata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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