Università Dante Alighieri nominato il direttore generale nonostante i rilievi del Mur

Notizia in breve

L'università Dante Alighieri ha nominato un nuovo direttore generale. La scelta è caduta sull'avvocato reggino Francesco Dattola, che ha ricoperto in passato il ruolo di capo di gabinetto della Città Metropolitana. La nomina è stata approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. La decisione è stata presa nonostante alcuni rilievi sollevati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.