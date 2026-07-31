Elon Musk non ha confermato l’esistenza dei MedBed e il Giappone non li ha approvati negli ospedali

Elon Musk non ha confermato l’esistenza dei dispositivi chiamati “MedBed”. Inoltre, il Giappone non ha approvato l’uso di questa tecnologia negli ospedali. Le informazioni condivise sui social media ripropongono una storia del 2022, secondo cui i MedBed sarebbero in grado di favorire la rigenerazione cellulare attraverso frequenze. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali né approvazioni da parte delle autorità sanitarie.

Diverse condivisioni Facebook riportano (per esempio qui e qui ) la vecchia storia della tecnologia MedBed annunciata da Elon Musk nel 2022, che avrebbe permesso la «rigenerazione cellulare basata sulla frequenza». Musk avrebbe fatto questa rivelazione su Twitter, ma il tweet sarebbe prestosparito, a causa di forse oscure vicine a Big Pharma. Infine, MedBed sarebbe riemersa recentemente in Giappone, che sarebbe il primo Paese ad aver approvato questa tecnologia; il tutto nel silenzio della Stampa occidentale. Vediamo se si tratta di una teoria del complotto basata su una delle tante medicine alternative, oppure di una vera innovazione su ci si tende a “ricamare sopra”. 🔗 Leggi su Open.online

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