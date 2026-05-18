Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI

Un giudice ha stabilito che Elon Musk non ha ragione nella causa intentata contro OpenAI, l’organizzazione di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale. Musk aveva accusato il CEO della società di aver violato la missione non profit e di aver tradito gli obiettivi originari. La causa si basava su accuse di comportamenti scorretti e di aver cambiato il ruolo dell’organizzazione. La decisione ha confermato che le accuse di Musk non trovano fondamento nei fatti presentati in tribunale.

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