Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI
Un giudice ha stabilito che Elon Musk non ha ragione nella causa intentata contro OpenAI, l’organizzazione di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale. Musk aveva accusato il CEO della società di aver violato la missione non profit e di aver tradito gli obiettivi originari. La causa si basava su accuse di comportamenti scorretti e di aver cambiato il ruolo dell’organizzazione. La decisione ha confermato che le accuse di Musk non trovano fondamento nei fatti presentati in tribunale.
Aveva accusato il CEO Sam Altman di aver tradito la missione non profit della società, ma secondo il tribunale lo ha fatto troppo tardi Un tribunale di Oakland, in California, ha respinto la causa che Elon Musk, la persona più ricca del mondo, aveva avviato contro OpenAI e il suo CEO, Sam Altman, accusandoli di avere approfittato dei suoi investimenti iniziali e di non aver mantenuto la promessa di gestire la società come una non profit. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha accolto la decisione unanime dei nove giurati, secondo i quali le accuse mosse da Musk erano prescritte: in sostanza ha presentato la causa troppo tardi. Il processo di... 🔗 Leggi su Ilpost.it
Elon Musk testifies in landmark trial against OpenAI's Sam Altman
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