Una lunga battaglia legale tra Elon Musk e OpenAI si è conclusa con la vittoria di quest’ultima, mentre Musk ha perso la causa intentata contro di lei. La disputa si è protratta nel tempo, coinvolgendo diverse questioni legali senza che vengano forniti dettagli specifici sui capi di imputazione. La conclusione della causa segna la fine di un procedimento giudiziario che ha visto protagonisti due figure note nel settore tecnologico. Restano da capire le conseguenze di questa decisione e come influenzerà le future relazioni tra le parti.

Quella che possiamo definire come una lunga battaglia legale tra Elon Musk e OpenAI si è ufficialmente conclusa. La giuria federale di Oakland, California, ha stabilito che l’imprenditore non ha diritto ad alcun risarcimento poiché la causa è stata presentata ben oltre i limiti previsti dalla legge. La vittoria, quindi, ricade su Sam Altman, ex presidente di OpenAI. Una decisione che non ha rubato molto tempo ai giurati che, in circa due ore, hanno raggiunto il verdetto. Musk ha perso la causa contro OpenAI, ma perché siamo arrivati a questo punto?. Come molti ricorderanno, Elon Musk figura tra coloro che hanno fondato OpenAI nel 2015. Ai tempi l’imprenditore decise di investire 38 milioni di dollari per la realizzazione di un’idea ben precisa: fare in modo che l’organizzazione rimanesse incentrata sul benessere dell’umanità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI. Altman ha vinto, ma a che prezzo?

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Perché Elon Musk ha perso contro Sam Altman e cosa succede ora

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