Contributo scuole paritarie 2026 | fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE sotto i 30mila euro Domande entro il 21 settembre su Piattaforma Unica AVVISO e DECRETO

Le famiglie con un ISEE fino a 30.000 euro potranno presentare domanda per un contributo statale fino a 1.500 euro per ogni figlio che frequenta una scuola paritaria di secondo grado o il primo biennio di secondo grado. La richiesta può essere inviata fino al 21 settembre attraverso la Piattaforma Unica. La misura è ufficiale e riguarda il contributo per il 2026. È stato pubblicato un avviso e un decreto relativi alla procedura.

È ufficiale: le famiglie con un ISEE fino a 30mila euro potranno richiedere un contributo statale fino a 1.500 euro per ogni figlio che frequenta una scuola paritaria di secondaria di primo grado o il primo biennio della secondaria di secondo grado. Il via libera è arrivato con il decreto interministeriale del 14 luglio (n. 140) firmato dal Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, di concerto con il collega dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, seguito dall’avviso pubblico emanato il 31 luglio dalla Direzione generale per lo studente. La misura, che attua quanto previsto dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 1992025), mette a disposizione un fondo di 20 milioni di euro per l’anno finanziario 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Bonus Scuole Paritarie 2026 fino a 1.500€: chi ne ha diritto, importi ISEE e domanda

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