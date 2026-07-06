Bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro come funziona e a chi spetta Ok del Garante Privacy al decreto attuativo

Il Garante Privacy ha approvato il decreto attuativo sul bonus scuole paritarie, adottato il 18 giugno 2026. La misura permette di ricevere un contributo fino a 1.500 euro. La legge di Bilancio 2026 ha previsto questa forma di sostegno, e il decreto dettaglia le modalità di accesso e le condizioni per i beneficiari.

Il provvedimento, adottato dal Garante il 18 giugno 2026, riguarda le modalità di attuazione della misura prevista dalla legge di Bilancio 2026, che riconosce un contributo fino a 1.500 euro per ciascuno studente avente diritto. Il bonus è destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, per studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado. L’importo sarà determinato secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e comunque nei limiti delle risorse disponibili. Per il 2026 la legge ha autorizzato una spesa pari a 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carta del Docente 2026: Accredito entro fine Febbraio, Importo Ridotto a 400 € e Nuove Regole

Notizie e thread social correlati

Bonus genitori separati, manca ancora il decreto attuativo che fisserà la data del clic day per chiedere l’aiuto fino a 500 euro al meseLa legge di Bilancio 2026 prevede un bonus fino a 500 euro al mese per genitori separati, destinato a combattere l’emergenza abitativa.

Bonus paritarie, Valditara firma il decreto attuativo. Attesa la sigla di Giorgetti per sbloccare i fondi destinati alle famiglieIl ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto interministeriale che autorizza il bonus paritarie.

Bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro, come funziona e a chi spetta. Ok del Garante Privacy al decreto attuativoParere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relat ... orizzontescuola.it

Bonus Scuole Paritarie fino a 1500 euro, scoppia la polemica: Chi sceglie la statale ha lo stesso ISEE ma zero aiutiDuro attacco del M5S sul nuovo Bonus da 1.500 euro per le scuole paritarie firmato da Valditara. I nodi su ISEE, caro-libri e tagli alla scuola statale. informazionescuola.it