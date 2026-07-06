Bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro come funziona e a chi spetta Ok del Garante Privacy al decreto attuativo
Il Garante Privacy ha approvato il decreto attuativo sul bonus scuole paritarie, adottato il 18 giugno 2026. La misura permette di ricevere un contributo fino a 1.500 euro. La legge di Bilancio 2026 ha previsto questa forma di sostegno, e il decreto dettaglia le modalità di accesso e le condizioni per i beneficiari.
Il provvedimento, adottato dal Garante il 18 giugno 2026, riguarda le modalità di attuazione della misura prevista dalla legge di Bilancio 2026, che riconosce un contributo fino a 1.500 euro per ciascuno studente avente diritto. Il bonus è destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, per studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado. L’importo sarà determinato secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e comunque nei limiti delle risorse disponibili. Per il 2026 la legge ha autorizzato una spesa pari a 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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