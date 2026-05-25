Voucher scuola Piemonte 2026 | cambiano i requisiti ISEE per le famiglie aiuti fino a 2.150 euro per le paritarie e 500 euro per le statali

Notizia in breve

La Regione Piemonte ha modificato i requisiti ISEE per l’accesso ai voucher scuola 2026. Le famiglie possono ricevere fino a 2.150 euro per le scuole paritarie e 500 euro per le scuole statali. Le nuove soglie ISEE e i criteri di accesso sono stati rivisti in modo sostanziale, influenzando le modalità di richiesta e distribuzione degli aiuti. La revisione del sistema interessa le modalità di assegnazione e le soglie di reddito necessarie per ottenere i contributi.