Voucher scuola Piemonte 2026 | cambiano i requisiti ISEE per le famiglie aiuti fino a 2.150 euro per le paritarie e 500 euro per le statali
La Regione Piemonte ha modificato i requisiti ISEE per l’accesso ai voucher scuola 2026. Le famiglie possono ricevere fino a 2.150 euro per le scuole paritarie e 500 euro per le scuole statali. Le nuove soglie ISEE e i criteri di accesso sono stati rivisti in modo sostanziale, influenzando le modalità di richiesta e distribuzione degli aiuti. La revisione del sistema interessa le modalità di assegnazione e le soglie di reddito necessarie per ottenere i contributi.
La Regione Piemonte rinnova profondamente il sistema dei Voucher scuola, modificando in modo strutturale i criteri di accesso e le soglie ISEE. Lo scopo principale di questa manovra è ampliare il numero di beneficiari, portando il sostegno al diritto allo studio più vicino alle necessità quotidiane dei cittadini. La Giunta regionale ha dato il via libera alla modifica dell’Atto di indirizzo sugli assegni di studio, che attende ora il passaggio formale in Consiglio regionale. Dietro ogni singola richiesta c’è una famiglia in cerca di supporto per garantire reali opportunità ai propri figli, come ha spiegato in sintesi Daniela Cameroni, assessore regionale all’Istruzione e Merito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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