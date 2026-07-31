A Trani, un bambino di otto anni utilizza una macchina per scrivere Olivetti Lettera 32 in riva al mare. Il suono dei martelletti si mescola con il rumore delle onde e il calore del sole. La scena si svolge all’aperto, vicino alla spiaggia, con il bambino che batte i tasti della macchina in un ambiente naturale. La macchina per scrivere è stata riscoperta e usata di nuovo in un contesto all’aperto vicino al mare.

Il rumore del mare, il calore del sole, e l'inconfondibile suono del ticchettio di martelletti. A pigiare i tasti di una Olivetti Lettera 32 sono le mani di Mattia, otto anni e una passione per la letteratura e la lettura. Il bimbo è uno dei partecipanti al laboratorio gratuito «Lettere dalla spiaggia», inserito tra le attività del progetto «Fuori museo estate» promosso dalla fondazione Seca di Trani, responsabile di un museo in cui sono esposte 480 macchine per scrivere. Un viaggio nella memoria per grandi e piccoli «È un viaggio nella memoria per chi ha qualche anno in più, ed è una esperienza straordinaria per chi non ha mai avuto a che fare con nastri, molle e martelletti», spiega all'ANSA Graziano Urbano, direttore del Polo museale diocesano che comprende anche il museo della macchina per scrivere. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - C'era una volta una macchina per scrivere: a Trani si torna a battere i tasti in riva al mare

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