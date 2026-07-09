Una tartaruga di terra in riva al mare | ritrovamento insolito al Pozzovecchio a Procida

Notizia in breve

Una tartaruga di terra è stata trovata sulla spiaggia di Pozzovecchio a Procida. Il proprietario di uno stabilimento balneare ha portato l’animale in salvo e ha chiamato la Guardia Costiera. La tartaruga è stata successivamente consegnata alle autorità per ulteriori controlli. La scoperta ha attirato l’attenzione dei presenti sulla spiaggia.