Torna il ’Festival Musica di Mare’ ’Cetrauna volta’ al Belvedere

Il festival “Musica di mare” torna oggi al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala con ’Cetra. una volta’. In scena il trio vocale ’ Favete linguis ’ formato dall’attore, musicista e compositore Stefano Fresi, dalla sorella cantante e attrice Emanuela Fresi e dall’attore, autore e regista teatrale Toni Fornari per uno spettacolo musicale che rende omaggio al Quartetto Cetra. Il consueto “salotto musicale” di “Musica di mare” – interviste ai protagonisti con racconti e aneddoti tra un’esibizione live e l’altra – sarà condotto dalla giornalista Madia Mauro. L’ingresso è libero e gratuito. Il secondo appuntamento stagionale di “Musica di mare” –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il ’Festival Musica di Mare’ ’Cetra...una volta’ al Belvedere

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