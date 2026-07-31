Beautiful streaming replica puntata 31 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Il 31 luglio 2026 è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella scena, Brooke interroga Taylor riguardo a ciò che ha osservato dalla finestra, manifestando il sospetto che la diagnosi di “sindrome del cuore spezzato” possa essere una messa in scena. La puntata è disponibile in streaming e replica su Video Mediaset.