Beautiful streaming replica puntata 31 luglio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 31 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 31 luglio 2026 è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella scena, Brooke interroga Taylor riguardo a ciò che ha osservato dalla finestra, manifestando il sospetto che la diagnosi di “sindrome del cuore spezzato” possa essere una messa in scena. La puntata è disponibile in streaming e replica su Video Mediaset.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 31 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Brooke chiede conto a Taylor di ciò che ha visto dalla finestra: sospetta che la “sindrome del cuore spezzato” sia solo una presa in giro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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