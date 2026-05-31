Beautiful streaming replica puntata 31 maggio 2026 | Video Mediaset

Oggi, domenica 31 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella scena, Steffy si confronta con Luna in modo deciso, mentre si scoprono sospetti inquietanti e verità nascoste. Intanto, alcune alleanze del passato si indeboliscono e nuove ombre si allungano sulla famiglia Forrester. La puntata si conclude con un bacio segreto tra due personaggi.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 31 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna un bacio segreto, sospetti inquietanti e verità nascoste: Steffy affronta Luna mentre vecchie alleanze tremano e nuove ombre avvolgono la Forrester. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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