Beautiful streaming replica puntata 5 luglio 2026 | Video Mediaset

Oggi, domenica 5 luglio 2026, è stata trasmessa una nuova puntata di Beautiful. Nella puntata, Taylor ha confessato a Li di soffrire di una grave insufficienza cardiaca, spiegando che la sua condizione è ormai critica.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 5 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Taylor confessa a Li di soffrire di una grave insufficienza cardiaca e le rivela che la sua condizione è ormai critica. Sconvolta, Li le propone subito di consultare alcuni specialisti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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