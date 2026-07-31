Agricoltore travolto e ucciso dal trattore mentre lavora nei campi | a scoprire il corpo è stato il figlio

Un agricoltore è stato travolto e ucciso dal trattore mentre lavorava nei campi. Il corpo è stato trovato dal figlio, che ha chiamato i soccorsi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi nel comune di San Michele al Tagliamento. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - Un tragico incidente sul lavoro nei campi ha sconvolto nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, la comunità di San Michele al Tagliamento. Un uomo ha perso la vita a causa del ribaltamento del trattore su cui stava lavorando nella frazione di Pradis. Incidente sul lavoro A dare l'allarme è stato il figlio della vittima che, non vedendo rientrare il padre e non riuscendo a mettervisi in contatto, si è diretto verso le campagne di famiglia. Lì si è trovato di fronte alla drammatica scena: il mezzo agricolo era completamente capovolto lungo il terreno. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Latisana e Portogruaro, insieme ai sanitari del 118 giunti con un'ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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TRAVOLTO DAL TRATTORE MENTRE LAVORA NEL VIGNETO, FLAVIO DE GUIO MUORE A 62 ANNI | 14/07/2026

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