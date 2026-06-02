Gavardo si ribalta col trattore mentre lavora nei campi | muore agricoltore di 27 anni
Un agricoltore di 27 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava nei campi. L’incidente è avvenuto questa mattina a Gavardo, in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. La dinamica esatta non è ancora chiara. È il secondo incidente mortale nel settore agricolo in provincia in pochi giorni.
Gavardo (Brescia), 2 giugno 2026 – Ancora una vittima del lavoro in provincia di Brescia. Questa volta il settore è quello dell’agricoltura: uno dei più colpiti in tutta Italia. La vittima è un operaio di 27 anni di origini straniere. L’uomo ha perso la vita oggi, martedì 2 giugno, a causa del ribaltamento del trattore su cui si trovava. Il dramma si è consumato a Soprazzocco, nei terreni limitrofi a un’ azienda avicola locale. Secondo la prima ricostruzione dei fati il giovane lavorava da questa mattina. L'allarme è scattato solo nel tardo pomeriggio: i colleghi, non avendolo visto per diverse ore hanno iniziato a preoccuparsi. Il ritrovamento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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