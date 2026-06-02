Gavardo si ribalta col trattore mentre lavora nei campi | muore agricoltore di 27 anni

Notizia in breve

Un agricoltore di 27 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava nei campi. L’incidente è avvenuto questa mattina a Gavardo, in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. La dinamica esatta non è ancora chiara. È il secondo incidente mortale nel settore agricolo in provincia in pochi giorni.