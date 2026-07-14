Un agricoltore di 62 anni è morto questa mattina intorno alle 7, a seguito di un incidente nel vigneto. Durante le operazioni di lavoro, è stato travolto dal trattore e ha perso la vita sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Un agricoltore è stato travolto e ucciso dal trattore. L'incidente si è verificato questa mattina, 14 luglio intorno alle 7.30, in via Colombara a Barbarano Mossano, comune del Basso Vicentino. A perdere la vita un viticoltore di 62 anni che stava svolgendo dei lavori in un vigneto. L'incidente Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto e schiacciato dal mezzo agricolo, da cui era sceso e che si trovava in una pendenza del terreno. A far scattare l'allarme sono stati i parenti, che non avevano più notizie di lui. I sanitari del Suem 118, arrivati sul posto, hanno constatato la morte dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Agricoltore travolto dal trattore mentre lavora nel vigneto: muore a 62 anni

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Meris muore a 55 anni schiacciato dal trattore che stava riparando: «Era posato e capace»

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