Agricoltore travolto dal trattore mentre lavora nel vigneto | muore a 62 anni

Da ilgazzettino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un agricoltore di 62 anni è morto questa mattina intorno alle 7, a seguito di un incidente nel vigneto. Durante le operazioni di lavoro, è stato travolto dal trattore e ha perso la vita sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

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BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Un agricoltore è stato travolto e ucciso dal trattore. L'incidente si è verificato questa mattina, 14 luglio intorno alle 7.30, in via Colombara a Barbarano Mossano, comune del Basso Vicentino. A perdere la vita un viticoltore di 62 anni che stava svolgendo dei lavori in un vigneto. L'incidente Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto e schiacciato dal mezzo agricolo, da cui era sceso e che si trovava in una pendenza del terreno. A far scattare l'allarme sono stati i parenti, che non avevano più notizie di lui. I sanitari del Suem 118, arrivati sul posto, hanno constatato la morte dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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