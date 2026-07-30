Sono soprattutto ragazzi, spesso arrivati in Italia da soli, le vittime che oggi emergono sempre più spesso dal sistema antitratta italiano. Nel 2025, il 69% dei minori segnalati come possibili vittime di tratta erano maschi: adolescenti provenienti soprattutto da Bangladesh ed Egitto, spesso intercettati quando sono già entrati in circuiti di sfruttamento lavorativo o attività illegali. Un fenomeno che si intreccia anche con il cambiamento degli strumenti di reclutamento: social network, identità false online e nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, stanno cambiando le modalità con cui le vittime vengono avvicinate e controllate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tratta dei minori, il 69% dei casi segnalati riguarda adolescenti maschi: “Finiscono in circuiti di sfruttamento lavorativo o attività illegali”

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