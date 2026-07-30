Tratta dei minori il 69% dei casi segnalati riguarda adolescenti maschi | Finiscono in circuiti di sfruttamento lavorativo o attività illegali
Il 69% dei casi segnalati di tratta di minori riguarda adolescenti maschi, spesso arrivati in Italia da soli. Questi ragazzi finiscono coinvolti in circuiti di sfruttamento lavorativo o attività illegali. Le vittime emergono frequentemente dal sistema antitratta italiano, evidenziando una prevalenza di giovani uomini coinvolti in situazioni di sfruttamento.
Sono soprattutto ragazzi, spesso arrivati in Italia da soli, le vittime che oggi emergono sempre più spesso dal sistema antitratta italiano. Nel 2025, il 69% dei minori segnalati come possibili vittime di tratta erano maschi: adolescenti provenienti soprattutto da Bangladesh ed Egitto, spesso intercettati quando sono già entrati in circuiti di sfruttamento lavorativo o attività illegali. Un fenomeno che si intreccia anche con il cambiamento degli strumenti di reclutamento: social network, identità false online e nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, stanno cambiando le modalità con cui le vittime vengono avvicinate e controllate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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