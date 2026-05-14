Manfredonia pubblicato l’avviso per i contributi alle attività estive rivolte a minori e adolescenti

È stato pubblicato un avviso a Manfredonia che prevede contributi economici per finanziare attività estive destinate a minori e adolescenti. Il documento specifica i criteri di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande. Le iniziative devono essere organizzate da associazioni, enti o soggetti privati, e il finanziamento copre le spese relative alle attività programmate durante il periodo estivo. La scadenza per la presentazione delle richieste è stata fissata a breve.

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L’Avviso si rivolge in particolare a enti del Terzo Settore, associazioni, imprese sociali, scuole paritarie, servizi educativi, oratori ed enti ecclesiastici che intendano collaborare con il Comune nella realizzazione di percorsi rivolti alle giovani generazioni. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti capaci di favorire inclusione, partecipazione e coinvolgimento di minori con disabilità. “Anche quest’anno abbiamo voluto sostenere le realtà educative, associative e sociali che durante il periodo estivo rappresentano un punto di riferimento importante per tante famiglie – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, pubblicato l’avviso per i contributi alle attività estive rivolte a minori e adolescenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Centro polivalente San Zeno, pubblicato l'avviso per la coprogettazione delle attivitàPisa, 30 aprile 2026 - È stato pubblicato dal Comune di Pisa l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per... Editoria, pubblicato l'avviso dell'Irfis: 3 milioni di euro alle imprese del settoreLa Regione Siciliana torna a sostenere il settore editoriale con la pubblicazione del nuovo avviso “Interventi in favore dell’Editoria – Nuova... Temi più discussi: Porto di Manfredonia, richiesta di maxi concessione demaniale; ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO: AVVISO CALENDARIO SELEZIONI PROGETTO SERVIZIO CIVILE; Ambito Territoriale di Manfredonia Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport. Nuovo Avviso Pubblico; La badante del consigliere, ex sindaco accusato di sessismo. L'avv. Starace: Tentativi di sminuirmi e fermarmi. CONCESSIONE DEMANIALE MANFREDONIA Porto di Manfredonia, richiesta di maxi concessione demaniale: pubblicato l’avviso dell’Autorità PortualeL'area potrebbe essere affidata per dieci anni alla O.P. Organizzazione dei Produttori Ittici del Sud Adriatico Società Cooperativa ... statoquotidiano.it Manfredonia, pubblicato il bando per 126 nuovi loculi e 27 ossari nella tomba S. AntonioL'iniziativa punta a verificare la copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento attraverso le manifestazioni di interesse ... statoquotidiano.it