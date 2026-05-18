Tratta di braccianti | 12 arresti per lo sfruttamento dei Decreti Flussi

Dodici persone sono state arrestate nell'ambito di un’indagine sulla tratta di braccianti, accusate di aver sfruttato i Decreti Flussi per favorire l’ingresso illegale di lavoratori. Le indagini hanno ricostruito come i sospettati abbiano manipolato le procedure previste per l’ingresso legale, creando una rete tra le regioni del Sud e del Nord del paese. Le autorità hanno sequestrato documenti e hanno raccolto testimonianze che puntano a chiarire i ruoli dei vari soggetti coinvolti nell’organizzazione.

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? Punti chiave Come hanno fatto i criminali a manipolare i Decreti Flussi?. Chi sono i responsabili della rete che collega Sud e Nord?. Quali falle burocratiche hanno permesso questo schema di schiavitù?. Come si sono mossi i trafficanti tra Potenza e Lecco?.? In Breve Rete criminale attiva tra Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.. Indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza.. Conferenza stampa dettagliata prevista a Potenza per le ore 11.. Sfruttamento agricolo su scala nazionale tra Sud e Nord Italia.. Dodici persone sono state fermate dai Carabinieri in un’operazione che ha svelato una rete criminale transnazionale attiva tra Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tratta di braccianti: 12 arresti per lo sfruttamento dei Decreti Flussi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù: 12 arresti da Potenza a LeccoDall'alba operazione dei Carabinieri dei Reparti operativi del comando provinciale di Potenza e del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro di... Braccianti ridotti in schiavitù, blitz dei carabinieri: arresti anche nel SalernitanoDodici persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, "su una... Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 persone arrestate dai Carabinieri. L'indagine sul 'Decreto Flussi' è coordinata dalla Dda di Potenza #ANSA x.com Braccianti ridotti in schiavitù, 12 arrestiPOTENZA Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza, su una rete criminale transnazionale che op ... corrieredellacalabria.it Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 persone arrestate dai CarabinieriDodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza, su una rete criminale transnazionale che operava at ... ansa.it Collegare i Giocatori al Mondo in una Fantasy del Portale reddit