Il governo siciliano è riuscito a mantenere il proprio assetto dopo un voto segreto all’Ars, il primo in anni. Dopo ore di trattative, è stato evitato un emendamento che avrebbe impedito all’Azienda Siciliana Trasporti di operare da settembre, bloccando il trasporto scolastico degli studenti nei comuni. Ast e Seus, aziende coinvolte nel settore, sono autorizzate a continuare le assunzioni. La decisione ha evitato l’interruzione del servizio di trasporto pubblico dedicato agli studenti.

Per la prima volta dopo anni, il governo ha resistito a un voto segreto all’Ars. Ma ci sono volute ore di trattative per neutralizzare un emendamento che avrebbe paralizzato l’Azienda Siciliana Trasporti costringendola da settembre a fermare i bus che trasportano gli studenti dei paesi verso le scuole. Cronaca di una giornata ad altissima tensione. Sulla carta per il governo tutto doveva essere in discesa sulla norma presentata per autorizzare Ast e Seus (la società che gestisce il 118) a svolgere concorsi per colmare i vuoti d’organico malgrado sia vigente la legge Cracolici, che blocca le assunzioni fino alle prossime elezioni. E invece tutto si è complicato quando un deputato di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, ha chiesto di escludere proprio l’Ast da questa autorizzazione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Sorpresa in Sicilia, il governo si salva: Ast e Seus possono assumere

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