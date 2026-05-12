In Sicilia, è stato avviato l’iter ufficiale per l’assunzione di una persona che ha perso una madre a causa di un femminicidio. Questa iniziativa mira a offrire sostegno a un individuo che si trova in una condizione di vulnerabilità. La procedura riguarda un caso specifico e si inserisce in un percorso di assistenza e tutela per le famiglie colpite da violenza di genere.

Prende il via in Sicilia l'iter per la prima assunzione di una persona orfana di vittima di femminicidio. L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha rilasciato il nulla osta a un richiedente che aveva presentato domanda entro il 31 dicembre dello scorso anno. Dopo aver esaminato tutta la documentazione, il dipartimento ha dato esito positivo e via libera ai successivi adempimenti amministrativi di competenza dell' assessorato della Funzione pubblica. Schifani: «Norma storica voluta dal mio governo» «Dopo il passaggio storico in cui siamo stati la prima Regione in Italia ad assumere all'interno...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sicilia, parte l'iter per assumere il primo orfano di vittima di femminicidio

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