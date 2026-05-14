Sicilia FdI lancia l’ultimatum | ‘O si guida il governo o ci si ritira
In Sicilia, il partito di centrodestra ha annunciato un ultimatum, chiedendo di assumere il controllo del governo o di ritirarsi. Nella discussione in aula, alcuni membri dell’opposizione hanno votato contro le proposte della maggioranza, impedendo l’approvazione delle norme regionali. Sono stati individuati alcuni deputati che si sono opposti alle decisioni del gruppo di maggioranza, rendendo difficile l’approvazione dei provvedimenti in discussione.
? Domande chiave Chi sono i franchi tiratori che hanno sventato le norme regionali?. Come ha fatto l'opposizione a battere la maggioranza in aula?. Perché il rimpasto di poltrone non ha fermato le divisioni interne?. Quali conseguenze avrà l'ultimatum di Assenza sulla stabilità della giunta?.? In Breve Emendamento indennità sindaci metropolitani approvato con 30 voti favorevoli contro 20 contrari.. Proposta Elisa Ingala sui decreti dirigenziali respinta con 32 voti favorevoli e 20 contrari.. Emendamento Ignazio Abbate sulla pensione flessibile bocciato con 34 voti contrari e 12 favorevoli.. Assenza cita 44 deputati del gruppo per chiedere maggiore controllo legislativo in Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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