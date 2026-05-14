Sicilia FdI lancia l’ultimatum | ‘O si guida il governo o ci si ritira

In Sicilia, il partito di centrodestra ha annunciato un ultimatum, chiedendo di assumere il controllo del governo o di ritirarsi. Nella discussione in aula, alcuni membri dell’opposizione hanno votato contro le proposte della maggioranza, impedendo l’approvazione delle norme regionali. Sono stati individuati alcuni deputati che si sono opposti alle decisioni del gruppo di maggioranza, rendendo difficile l’approvazione dei provvedimenti in discussione.

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