Sicurezza delle attività commerciali il Comune finanzia tutte le domande ammissibili | stanziati ulteriori 29 mila euro

Il Comune di Bergamo ha deciso di finanziare tutte le domande ammissibili presentate dalle attività commerciali nell’ambito di un bando per sistemi di sicurezza. Dopo la delibera del Consiglio comunale dello scorso 27 luglio, sono stati stanziati ulteriori 29 mila euro per coprire le richieste valide. La misura riguarda l’acquisto e l’installazione di dispositivi contro furti, rapine e atti vandalici.

Bergamo. Come già deciso nel Consiglio comunale dello scorso lunedì 27 luglio, il Comune di Bergamo finanzierà tutte le domande ammissibili presentate dalle attività commerciali cittadine nell’ambito del bando per l’acquisto e l’installazione di sistemi destinati a prevenire furti, rapine e atti vandalici. Dopo la prima assegnazione di 60 mila euro, che aveva consentito di sostenere 22 attività commerciali, l’Amministrazione ha stanziato ulteriori 29.182,35 euro, rendendo possibile lo scorrimento completo della graduatoria e il riconoscimento del contributo alle restanti imprese aventi diritto. Viene inoltre integrato il finanziamento assegnato a un’attività che, per l’esaurimento delle risorse inizialmente disponibili, aveva ricevuto soltanto una parte dell’importo richiesto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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