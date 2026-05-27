Contributo vacanze per i disabili il Comune di Milano trova i soldi e finanzia tutte le domande

Il Comune di Milano ha deciso di finanziare tutte le richieste per il contributo vacanze destinato a persone con disabilità e alle loro famiglie. Inizialmente, alcune domande sembravano non rientrare nel budget disponibile, ma alla fine sono state tutte coperte con fondi comunali. La decisione è stata comunicata dopo aver verificato la disponibilità di risorse sufficienti. Nessuna richiesta è stata esclusa o respinta.

Alla fine il Comune di Milano ha trovato i soldi per finanziare tutte le domande, anche quelle che inizialmente sembravano non poter rientrare nel budget, per elargire il contributo vacanze estive alle persone con disabilità e alle loro famiglie che hanno fatto richiesta. Nicoletti: "Questo significa che i soldi c'erano. La situazione si è sbloccata solo dopo le polemiche?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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