Bergamo dal Comune 60mila euro per l’acquisto di sistemi di sicurezza e prevenzione | 22 le attività commerciali finanziate

Il Comune di Bergamo ha assegnato un totale di 60mila euro a 22 attività commerciali locali. Queste aziende riceveranno fondi per acquistare e installare sistemi di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. I contributi sono stati destinati a sostenere le imprese nel rafforzamento delle misure di tutela, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nelle zone commerciali della città.

Sono 22 le attività commerciali cittadine che beneficeranno dei contributi comunali destinati all’acquisto e all’installazione di sistemi di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. Il Comune di Bergamo ha infatti assegnato i 60mila euro stanziati per il bando 2026, con contributi compresi tra 1.000 e 3.000 euro per ciascuna attività. L’Amministrazione conferma inoltre la volontà di dare risposta anche alle 12 attività che, pur avendo presentato domanda nei termini, non sono rientrate in questa prima assegnazione per esaurimento dei fondi. Utilizzando le quote dell’avanzo di bilancio, che verranno applicate non appena sarà possibile procedere con un’apposita variazione, il Comune intende infatti integrare le risorse disponibili e scorrere la graduatoria, con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste ammissibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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