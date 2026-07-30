Nel mese di luglio, i Carabinieri Forestali hanno effettuato controlli lungo tutta la rete idrografica della provincia di Ravenna, dal mare alle zone collinari. Durante le ispezioni, sono state elevate le prime multe per prelievi d’acqua irregolari dai fiumi, riscontrati in diverse aree. Le verifiche sono state rivolte a contrastare l’uso illecito delle risorse idriche durante il periodo di siccità.

Nel mese di luglio, i Carabinieri Forestali hanno intensificato i controlli su tutta la rete idrografica della provincia di Ravenna, dal mare alla collina, per contrastare l’utilizzo illecito delle risorse idriche. Le attività si inseriscono nella campagna di controlli nata dalla convenzione tra Regione (tramite l’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia - Arpae ) e il Comando Carabinieri Forestale. Nello specifico, la campagna di controlli Arpae 2026 prevede, tra gli obiettivi, la verifica del rispetto delle concessioni e delle sospensioni dei prelievi idrici, disposte in situazioni di scarsità d’acqua per garantire il deflusso minimo vitale dei fiumi ed il contrasto alle occupazioni abusive nelle aree demaniali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Siccità: prelievi irregolari dai fiumi. Controlli, fioccano le prime multe

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