E-bike irregolari controlli a tappeto sui rivenditori Sequestri e multe per oltre 2.500 euro

Notizia in breve

La Polizia Municipale ha avviato controlli approfonditi sugli e-bike vendute nel territorio, concentrandosi sia sui conducenti che sui rivenditori. Durante le verifiche, sono stati sequestrati numerosi esemplari non conformi alle normative e sono state comminate multe per oltre 2.500 euro. Le operazioni sono state portate avanti con controlli a tappeto, coinvolgendo anche i punti vendita di biciclette elettriche.