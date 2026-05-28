E-bike irregolari controlli a tappeto sui rivenditori Sequestri e multe per oltre 2.500 euro
La Polizia Municipale ha avviato controlli approfonditi sugli e-bike vendute nel territorio, concentrandosi sia sui conducenti che sui rivenditori. Durante le verifiche, sono stati sequestrati numerosi esemplari non conformi alle normative e sono state comminate multe per oltre 2.500 euro. Le operazioni sono state portate avanti con controlli a tappeto, coinvolgendo anche i punti vendita di biciclette elettriche.
Continuano i controlli della Polizia Municipale sulle e-bike non conformi. Dopo le verifiche effettuate direttamente su strada nei confronti dei conducenti, gli agenti hanno esteso l’attività anche ai rivenditori. Il primo controllo in un negozio ha fatto emergere diverse irregolarità, con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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